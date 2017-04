Lasso califica de “show” recuento parcial de votos y confirma que no acudirá

El candidato opositor en las presidenciales ecuatorianas del pasado 2 de abril por el movimiento Creando Oportunidades (CREO, centroderecha), Guillermo Lasso, calificó hoy de “show” el recuento parcial de votos programado para el próximo martes y confirmó que no acudirá.

“No podemos prestarnos a esa farsa dispuesta para el próximo martes. No podemos hacer el juego a una estrategia que busca engañar a los ciudadanos. No asistiremos a ese show correísta (por el presidente de Ecuador, Rafael Correa) que busca burlarse de los votantes“, anunció Lasso en un comunicado en su cuenta de Twitter.

Desde poco después del cierre de los colegios electorales el pasado 2 de abril, CREO defiende que las elecciones fueron “fraudulentas” y que Lasso fue el más votado, acusación que rechaza tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el movimiento Alianza País (AP, izquierda) cuyo candidato, Lenín Moreno, cosechó el 51,15 % de los votos.

El CNE informó este jueves de su decisión de que se haga un nuevo recuento de 1.275.450 votos de las elecciones del 2 de abril, correspondientes 3.865 actas de votación, tal como solicitaron desde CREO y AP.

Desde el órgano rector anunciaron que este nuevo cómputo de los sufragios se llevará a cabo el 18 de abril en el Coliseo Rumiñahui, en Quito, y que la decisión se tomó, según el presidente del CNE Juan Carlos Pozo, “en aras de la transparencia y por la tranquilidad del país“.

Lasso reiteró hoy que la solicitud por parte de CREO, movimiento que encabeza, es “la verificación de la totalidad de las urnas a nivel nacional mediante un nuevo escrutinio manual, voto a voto“.

“Pero el día de ayer dicha solicitud fue rechazada por el organismo electoral, que ofrece en su lugar un show: un recuento de votos el 18 de abril siguiente“, defendió en el comunicado.

Para Lasso, el CNE “le ha negado a los ciudadanos la oportunidad de conocer la verdad” y afirma que el organismo electoral “quiere tratar de engañarnos montando un espectáculo ante el público, que nada sirve para poner claridad sobre un proceso que cada vez levanta más sospechas“.

La institución electoral rechazó este jueves la exigencia de Lasso de que el recuento se haga sobre la totalidad de los votos y desde el CNE precisaron que un nuevo cómputo de todas las mesas electorales no tiene sustento jurídico y que solo puede darse en el caso de las actas que tengan inconsistencias.

Para Lasso, la “única forma de conocer la verdad y transparentar el proceso es el RECUENTO TOTAL solicitado en nuestra impugnación“.