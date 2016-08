La acusación cree probados los cargos contra Rousseff y exige su destitución

La abogada Janaina Paschoal, quien representa a la parte acusadora en el juicio político contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró este martes “probados” los cargos contra la mandataria y exigió al Senado su destitución.

“El fraude está comprobado” y “los senadores no pueden votar al margen de esa realidad”, declaró Paschoal ante el pleno de la Cámara Alta durante la audiencia previa a la decisión prevista para mañana, en la que quedará sellada la suerte de la mandataria.

La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos.

Según Paschoal, las declaraciones de los testigos escuchados, las “voluminosas pruebas” presentadas por la acusación y los propios balances del Estado, en los que sostuvo que se reflejan “todas” las irregularidades, “comprueban el fraude fiscal” en que supuestamente incurrió el Gobierno de Rousseff.

“He escuchado reiteradamente que la presidenta es honesta”, pero “no es honesto cometer un fraude” con las cuentas públicas, que “en realidad representan el dinero de todos los brasileños y no de un Gobierno”.

Paschoal aseguró que decidió promover el proceso contra Rousseff “no como acusadora, sino como defensora de Brasil”, pues entendió que “era necesario hacer algo por el país” y “luchar por recuperar la seriedad, la transparencia y la decencia en la gestión”

También respondió con vehemencia la tesis del “golpe” esgrimida por Rousseff y su defensa para descalificar al proceso.

“Nada ha sido hecho fuera de la legalidad. Es un proceso que es del pueblo, de cada uno de los brasileños que se manifestó” en las calles contra Rousseff, indicó en alusión a las multitudinarias protestas que ocurrieron durante el año pasado, en las que llegaron a participar casi cuatro millones de personas.

En su intervención, también dirigió unas palabras “personales” a la presidenta, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo por su entonces vicepresidente, Michel Temer, quien seguirá en el poder si se llega a la destitución.

“Quiero pedirle disculpas a la presidenta. No por hacer lo que hice. Sino porque sé que su situación no es fácil. Pido disculpas porque mi objetivo no era causarle sufrimiento, pero espero que ella comprenda que este proceso es también pensando en sus nietos”, dijo con lágrimas en los ojos la abogada de la acusación.