Kuczynski: nuevo pedido de destitución está poniendo en ridículo a Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó este viernes que el nuevo pedido presentado en el Congreso para que sea destituido del cargo está “poniendo en ridículo” a su país antes de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y el 14 de abril próximos.

Agregó que sus opositores quieren que deje el cargo después de esa cumbre “para no aparecer mal, porque saben que esto está mal, está muy mal”.

“Se está encubriendo otras cosas, yo me voy a defender y no renunciaré, no renunciaré”, enfatizó.

Tras pedir a la oposición política que lo “deje trabajar”, el gobernante rechazó las acusaciones de que tuvo vínculos ilícitos con la constructora brasileña Odebrecht.

“Yo no he hecho nada, si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: ‘Pedro Pablo, tú has actuado bien’. Yo lo sé, mi conciencia está limpia y no dejaré que traidores… yo no digo quién, que me dejen trabajar, eso es lo único que pido”, remarcó.