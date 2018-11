EE. UU. sentencia a 10 años de cárcel a Alejandro “El Tuerto” Andrade por lavado de dinero

Autoridades de Estados Unidos sentenciaron a 10 años prisión a Alejandro “El Tuerto” Andrade, tras declararse culpable por el lavado de 1.200 millones de dólares de la empresa Petróleos de Venezuela, Pdvsa.

La periodista Tamoa Calzadilla, asegura que Andrade, al momento de resultar sentenciado, en la Corte del Sur de Florida (Palm Beach) leyó una carta y pidió perdón a su familia y amigos, no precisó si a los venezolanos.

“Buenos días, su Señoría. Deseo pedir perdón… asumo con plena responsabilidad los hechos por los que me he declarado culpable… he ayudado al pueblo de Venezuela en estos 10 años…” (dijo que después dirá detalles).