José Luis Rodríguez acusa de “frialdad” al Papa frente a crisis de Venezuela

José Luis Rodríguez mejor conocido como el Puma, se manifestó sobre la crisis de Venezuela, dio su apoyo a Guaidó y le reclamo al Papa por su “frialdad” ante la situación del país.

“Nunca vi tanta gente en Venezuela que saliera a la calle a protestar. Un 90 por ciento de la población no quiere este régimen comunistoide, de narcotráfico, dictatorial, abusivo, y quieren salir de él como sea. Es una dictadura férrea y lamento los países que son indiferentes a esto que está pasando en Venezuela”. “Los niños mueren de hambre, no llegan las medicinas, no tienen para comer”, expresó el cantante.

De igual manera se refirió al Papa: “Aún Bergoglio con esa indiferencia, esa frialdad que lo caracteriza con estos países que quieren salir de estos tiranos, hay cierta lisonja, cierto acomodo”, así mismo añadió: “Algún día revisarán el banco del Vaticano y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Parece que ahí le tapan la boca al Papa”

Cabe destacar que este 24 de enero Alessandro Gisotti, director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, dijo a un periodista en panamá que el máximo líder de la Iglesia Católica “ha sido informado de las noticias provenientes de Venezuela y que el Papa Francisco sigue de cerca la situación de Venezuela”