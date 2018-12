Íñigo Errejón: “Venezuela es un desastre y no es un modelo para nuestro país”

El dirigente español del partido Podemos, Íñigo Errejón, al igual que otro de los líderes del partido español, Pablo Iglesias, se suma a la lista de antiguos aliados del régimen de Maduro que critican la actual situación del país.

En una extensa entrevista concedida al Economista.es, el líder político se mostró arrepentido de afirmar que en Venezuela se come tres veces al día.

“Ya lo he aclarado. Dije y reitero que Venezuela es un desastre, y para mí no es, en modo alguno, un modelo para nuestro país. No quiero el modelo de Venezuela ni para mi país ni para mi gente, así de claro”, respondió al ser consultado por esas polémicas declaraciones sobre la crisis alimentaria de Venezuela.