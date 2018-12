Hija de Lula afirma que su padre saldrá más fortalecido de su injusto encarcelamiento

La hija del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Lurian Cordeiro da Silva afirmó que su padre saldrá de la prisión más fortalecido como hombre porque a pesar de que sigue indignado, persiste en su inocencia lo cual da mucha fuerza para seguir defendiéndolo.

“Este proceso nos ha dejado más duro en nuestras relaciones. Me siento con menos paciencia, más ansiosa, más emotiva. Soy pisciana, entonces lloro. Pero el golpe es tan fuerte, que creas un casco. Todo lo que sucede después parece menor. De todos modos, siempre que voy a verlo salgo más fuerte”, expresó Lurian, de 44 años, en una extensa entrevista que publica la revista Carta Capital y reseñó este lunes Prensa Latina.

A los 73 años Lula Da Silva cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado Paraná en Brasil, una condena de 12 años y un mes por supuestamente haber incurrido en delitos de corrupción.

Lurian señaló que su progenitor “no está deprimido, está bien, sí, aunque muy indignado. La gente siempre va a las visitas imaginando que él puede estar triste, que debe estar cansándose (…) Pero no, él está persistente, quiere su inocencia o alguna prueba de culpa. Esto me da mucha fuerza para seguir defendiéndolo”

Además, desmintió rumores sobre riquezas en su familia, de haber aceptado millones de dinero tras el Gobierno de su padre o ser la propietaria de una organización no gubernamental al tiempo que indicó que vive modestamente como asesora de la diputada estadal, Rosângela Zeidan, y desde el año pasado como presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Maricá, en Río de Janeiro, Brasil.

Confesó también que su padre se encontraba lúcido al momento de colocarse a la disposición de la justicia manifestó que “él era consciente de que iba a entregarse. Dijo: No voy a pedir asilo, ellos me están llevando porque creen que soy culpable, van a tener que dar prueba de ello”

Comentó que antes de la entrega de su padre se encontraban en un ambiente de despedida almorzando en familia “pero no estaba allí el Lula padre, estaba el Lula dirigente, enfocado”.

La hija del exmandatario resaltó que para su papá la vigilia frente a la Policía Federal, en donde se encuentra preso, es importante por ser “una demostración de cariño, lealtad, compañerismo. En Navidad y en el fin de año festivo, como son de vacaciones, no recibirá visita. Por eso están coordinando celebrar en la vigilia, para que se sienta abrazado. A menos que haya un milagro y él salga antes del día 23 (de diciembre)”.

Respecto al deterioro físico o psicológico de su padre precisó que es de comprender por ser un hombre de 73 años el cual se encuentra “respondiendo por un delito que no cometió, no es un bandido. Hubo falta de respeto con él y su familia. Él está siendo privado de la convivencia con hijos, nietos, bisnieta. Si lo sueltan mañana, no se apaga ese daño, porque el tiempo de esa convivencia no vuelve”.

Señaló que “La gente solo quiere justicia, justicia, justicia. Que suelten a una persona que es inocente”, declaró al dirigirse sobre el futuro para su padre.

Referente a la posibilidad de que el exlíder fallezca en la prisión, Lurian detalló que “él tiene 73 años, pero es extremadamente sano, lúcido (…) y no digo que saldrá más fuerte políticamente. Sobre eso, ya demostró su fuerza. Saldrá más fuerte como hombre”

“Hasta los momentos con la familia ahora son diferentes. La gente se escucha más, tiene más nostalgia, intercambia más afectos, entiende mejor las miradas, se respeta más. Estamos tomando el dolor y haciendo de ello algún aprendizaje. Una persona presa y su familia se vuelven muy honestas una con la otra”, acotó Lurian.