Freedom Houses declara a Venezuela y Cuba como países con más restricciones de internet

La ONG Freedom Houses calificó a Venezuela como un país “No Libre” en su informe anual sobre el “autoritarismo digital”. Además, declararon que junto a Cuba encabezan a las naciones con más restricciones de internet en el continente.

El informe señaló que el gobierno Nicolás Maduro ha censurado sitios web críticos del gobierno y sometido a periodistas a detenciones arbitrarias. También destacó la nueva ley que sancionará con 20 años la propagación de mensajes de odio, bajo el criterio del gobierno, por redes sociales.

Otras naciones que han impuesto restricciones en la libertad de expresión incluyen México, Estados Unidos y Argentina; pero Freedom Houses afirma que solo Venezuela y Cuba han retrocedido sus libertades web tan alarmantemente.

Denotaron que la censura se ha proliferado tras la reelección de Nicolás Maduro y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente; cambios que “abrieron paso a la promulgación de nuevas leyes que restringen la libertad de expresión y la privacidad”.

