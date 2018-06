Trump augura “resolución del gran problema con Corea del Norte” en Singapur [+Videos]

“Es un gran honor estar con ustedes y sé que juntos tendremos éxito. Resolveremos el gran problema, el gran dilema, que hasta ahora ha sido difícil de resolver”, dijo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, tras sostener la primera reunión cara a cara con Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

President Trump to Kim: "It's a great honor to be with you, and I know we'll have tremendous success together. We'll solve the big problem, the big dilemma, that until this point has been unable to be solved." https://t.co/iwAPHi65ak pic.twitter.com/xP2VmBeQx0

— NBC News (@NBCNews) June 12, 2018