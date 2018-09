En Brasil: Apuñalan al candidato principal para la presidencia Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Social Liberal de Brasil, es victima de un atentado este jueves a pocas horas de conocerse la decisión de la Justicia Electoral de Brasil, donde rechazan la petición de la participación de Lula da Silva en los comicios electorales del próximo 7 octubre, medida que coloca actualmente a Bolsonaro como principal en las encuestas electorales.

El candidato se encontraba en una caravana de su campaña electoral en Juiz Fora, Mina Gerais al sudeste de Brasil, donde estaba rodeado de seguidores, policías de seguridad y militantes de su partido mientras era cargado en los hombros de los presentes al momento de ser apuñalado.

El aspirante a la presidencia de Brasil fue trasladado a un hospital cercano para ser atendido de urgencia, sin embargo el hospital no ha emitido información alguna sobre el estado en que se encuentra el militar retirado.

Flavio Bolsonaro, hijo del candidato presidencial, dijo a través de su cuenta en Twitter @FlavioBolsonaro, que su padre presentaba un estado de salud estable tras el ataque.

“Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una puñalada con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue superficial y él está bien. ¡Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros!”

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!

