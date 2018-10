El drama de una zuliana embarazada de trillizos se hace viral en Colombia

Tras enterarse que estaba embarazada de trillizos, Yudmery Pino, una zuliana residenciada en Valle del Cauca, Bogotá, clama por una ayuda a través del periódico El Tiempo para ella, sus tres hijos, su esposo y los bebés en camino.

La mujer de 29 años, según el diario colombiano, forma parte de los 16.752 venezolanos que salieron del país para probar oportunidades en Cauca y, en un primer diagnostico, le habían informado sobre la gestación de cinco niños.

“Sentí que el mundo se me derrumbaba, los médicos tuvieron que llamar un sicólogo para que me calmara, fue duro escuchar esa noticia, es fuerte escuchar que vas a tener cinco hijos”, dijo la madre de tres hijos de 11. 6 y 1 año.

“El médico decía son dos, pasaba el aparatico y decía son tres, luego llamó a más médicos y decían que veían cinco”, relató Yudmery.

La primera ecografía se la hicieron el pasado 25 de septiembre en Buga, la ciudad intermedia más cercana a Yotoco, municipio vallecaucano. En los resultados se lee, quíntuples y le indican que debe realizarse una ecografía de tercer nivel.

Ayer, volvió a Buga para hacerse una nueva ecografía y le informaron que no eran quíntuples, sino trillizos. De acuerdo con la ecografía, ‘se observan tres estructuras fetales’ de 21 semanas y cuatro días y ‘no se observan malformaciones’.

“Ahora me dicen que son tres niños, así sean tres y no cinco, es fuerte escucharlo y más en esta situación”, expresó la mujer quien aseguró haberse ligado las trompas para prevenir nuevos embarazos tras el nacimiento de su último hijo en el Hospital de los Andes de Mérida.

Pagamos por ese procedimiento, tuvimos que comprar hasta los insumos debido a la crisis que vive mi país. No sabemos qué pasó

El primero en llegar a Colombia fue su esposo Edgar Govea, de 32 años, quien trabaja en Yotoco como ayudante de construcción, ganándose 50.000 pesos diarios. Llegó al Valle hace nueve meses y cuando reunió para los pasajes envió por ella y por sus tres hijos.

“Como dicen en mi país, llegué y me metió tres goles”, comentó la mujer, en medio de su angustia. Ella no trabaja y apenas terminó la primaria. No tiene ningún bien material, sola la ropa que logró llevarse desde el Zulia.

Esta familia de cinco integrantes vive en la casa de dos habitaciones de Never Govea, el hermano de su esposo, quien consiguió emplearse como panadero en Yotoco.

Estaba en Aguachica, Cesar, pero no se amañó, así que se radicó en el Valle hace año y medio y su compañera sentimental se fue hace ocho meses.

“Necesitamos espacio, somos cinco y pronto seremos ochos. No tenemos nada, así que cualquier ayuda, camas para mis tres hijos y cunas para los otros tres que llegarán serán de gran ayuda”, destacó la mujer muy criticada en las redes sociales por este múltiple embarazo.

“Me han dicho irresponsable, que lo del embarazo es una estafa, Yo les digo, no me juzguen, en lugar de criticarme, ayúdenme”, pidió la zuliana.