Ecuatorianos vuelven a marchar en protesta por supuesto “fraude” electoral

Cientos de ecuatorianos volvieron a marchar hoy por las principales ciudades del país en protesta por lo que consideran un “fraude” en las pasadas elecciones presidenciales del 2 de abril, acusación defendida por el candidato del movimiento Creando Oportunidades (CREO, centroderecha), Guillermo Lasso.

En Quito, la marcha salió de las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se concentran en protesta simpatizantes de CREO desde el mismo día de las elecciones, hacia el centro histórico, en una marcha que se repitió en la costeña Guayaquil (suroeste).

En la capital del país la protesta frente al CNE se reprodujo nueve días después de las elecciones en un lugar donde los simpatizantes de CREO se han organizado con carpas, colchones, ropa y alimentos donados por la gente para ayudar a sobrellevar la meteorología cambiante de la ciudad en estas fechas.

El presidente de CREO en Europa, Jorge Rivera, llegó de Madrid hace unos días para poner su granito de arena porque, aseguró en entrevista con Efe, “la patria nos reclama”.

“Porque queremos libertad, porque queremos un país democrático con futuro para los jóvenes, de futuro para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones”, argumentó.

Afirmó que llegaron al país “sin billete de regreso” y que estarán en protesta en la calle “hasta las últimas consecuencias” para que no pase, dijo, “lo que pasó en Venezuela, un país que se dejó amedrentar por el mentiroso Hugo Chávez”.

El temor a que en Ecuador se replique la difícil situación que vive el país caribeño también llevó a un grupo de simpatizantes de CREO de la localidad de Santa Rosa, en la provincia de El Oro (suroeste) a desplazarse hasta Quito, donde llegaron el viernes pasado.

“No queremos ser como Venezuela (donde) no hay medicinas, no hay salud, no hay educación y nosotros no queremos que Ecuador esté así, por eso luchamos día a día, que fuera la dictadura, que viva la democracia”, comentó el vocero del grupo, Hoover Chica.

Afirmó que estarán frente al CNE, en las carpas habilitadas, hasta el próximo jueves, ya que muchos tienen que regresar a hacerse cargo de sus familias.

“Pero el corazón está aquí, no nos dan dinero ni nada, es todo gratis, es todo de corazón, queremos que en este país haya democracia y libertad”, agregó.

“Queremos que este dictador (en referencia al presidente Rafael Correa) se vaya y esté un nuevo líder, que es Guillermo Lasso”, sostuvo.

Lasso sostiene que las elecciones fueron fraudulentas y que él es el verdadero ganador y ha anunciado que impugnará los resultados en cuanto su movimiento reciba la notificación y pedirá un nuevo recuento “voto a voto”.

El CNE ha manifestado que se aceptarán todos los recursos que prevé la ley, en cumplimiento de los plazos establecidos y siempre que se presenten con la debida fundamentación.

El organismo electoral informó hoy del resultado de las presidenciales ya con el 100 % escrutado y que dio como ganador al candidato por el movimiento oficialista Alianza País (AP, izquierda) Lenín Moreno con 5.060.424 votos (51,15 %) mientras que Lasso recibió 4.833.828 sufragios (48,85 %).