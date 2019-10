Ecuador denuncia que a extranjeros detenidos les pagarían hasta $ 50 por protestar

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ofreció declaraciones sobre las concurridas manifestaciones antigubernamentales que se registran en ese país desde hace una semana y destacó que existen “infiltrados extranjeros” generando caos.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que los protestantes de otros países detenidos durante las protestas confesaron a las autoridades que les pagarían hasta 50 dólares por participar en ellas.

Ya hemos apresado a ciudadanos extranjeros que recibirían pagos de entre 40 y 50 dólares, se prestan para generar caos en un territorio de paz, que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros, indicó el vicepresidente ecuatoriano.

Ante la situación, Sonnenholzner anunció que avanzarán sus deportaciones a sus naciones de origen.

Destacó que “extranjero que no cumpla con la leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos no podrá seguir en el Ecuador, lo sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones de quienes tengan este tipo de comportamiento. Esto no es tolerable señores”.

Más temprano, en entrevista para CNN, señaló que entre los detenidos estaban cerca de 10 venezolanos, aunque pidió no generar xenofobia contra estos.