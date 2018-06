Donald Trump y Kim Jong-un se estrechan la mano en Singapur [+Vídeo]

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encontraron por primera vez, frente a frente, en la histórica cumbre que se realiza en Singapur.

El histórico apretón de manos se dio en el Hotel Capella, en la isla de Sentosa, durante la apertura de un encuentro que quedará para la posteridad tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyanns.

Trump y Kim Jong Un se encontraron por primera vez en la histórica cumbre que se lleva a cabo en Singapur y que apunta a la desnuclearización del pequeño país del norte de Asia.

Ambos mandatarios protagonizaron un histórico apretón de manos se dio en en Hotel Capella, en la isla de Sentosa, en la apertura de un encuentro que quedará para la posteridad tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang.

Los dos hombres se acercaron uno al otro y se dieron la mano mirándose a los ojos en un hotel de Singapur, antes de sentarse juntos ante los medios de todo el mundo.

Trump auguró este martes una “relación fantástica” con Kim Jong Un sentado junto al líder norcoreano en Singapur, donde se reunió para una cumbre histórica tras décadas de tensiones.

El líder coreano, por su parte, dijo que tuvieron que superar prejuicios y prácticas que actuaron como obstáculos para avanzar en las relaciones, “pero las superamos y aquí estamos”.

BREAKING: President Trump and Kim Jong Un meet and shake hands to open a historic summit between the leaders in Singapore. pic.twitter.com/RYPEo7FPtg

— NBC News (@NBCNews) June 12, 2018