Donald Trump reduce su círculo de confianza tras publicación de New York Times

El hijo del presidente estadounidense Donald Trump Junior dijo este martes que su padre redujo su círculo de colaboradores cercanos tras la publicación de una columna de opinión crítica firmada por un “alto funcionario” de su gobierno en el diario The New York Times.

Según declaraciones del hijo el magnate en una entrevista difundida por la cadena ABC, el grupo de funcionarios de confianza del mandatario se vio reducido “a un número mucho más pequeño” de lo que a él le gustaría.

Donald Trump Jr calificó de “repugnante” y “de muy bajo nivel” al alto funcionario de la administración de su padre que escribió el artículo que detalla un caos en la Casa Blanca.

Ante la pregunta sobre si el presidente estaba ahora más aislado en el despacho Oval, Donald Jr. consideró que aún “hay personas en las que puede confiar”. Aunque, aclaró, menos de las que quisiera.

Además, Donald Jr. afirmó que no tiene miedo de ir a la cárcel como consecuencia de la investigación por supuesta colusión entre Moscú y el equipo de campaña de Trump. El fiscal especial Robert Mueller, lo investiga a raíz de su reunión con una abogada rusa en la Torre Trump, en Nueva York, en junio de 2016.

Acompañado por el multimillonario yerno de Trump, Jared Kushner, Donald Junior se encontró con Natalia Veselnitskaya, quien creyeron que era una emisaria de Moscú capaz de entregarles material que ayudara a Trump a ganar la presidencia.

Pero Trump dice que solo se habló sobre el espinoso tema de las adopciones entre Rusia y Estados Unidos.

“¿Tienes miedo de que te envíen a prisión?”, le preguntó el periodista de ABC a Donald Jr. “No, porque sé lo que hice y nada de eso me preocupa”, respondió confiado.

“Eso no significa que no vayan a intentar inventar algo. Hemos visto que lo han hecho con todo lo demás, pero, de nuevo, no estoy preocupado”, dijo.