Donald Trump elogió a Bolsonaro: “Es el Donald Trump de Sudamérica”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, elogió este lunes a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, mostrándose complacido de que éste reivindique la comparación entre ambos.

El mandatario brasileño aparentemente disfruta ser considerado “el Trump del Trópico”, lo cual parece favorecer la relación del país más grande de América Latina con Estados Unidos.

Está contento con eso. Si no lo estuviera, no me gustaría tanto el país, pero él me gusta”, dijo Trump.