Conflicto armado ha dejado 8.376.463 víctimas en Colombia

El conflicto armado en Colombia ha afectado directamente a 8.376.463 personas, dijo el presidente Juan Manuel Santos, durante la conmemoración del “Día de las víctimas, la memoria y el perdón”.

“En Colombia hay 8.376.463 víctimas del conflicto armado, razones suficientes para trabajar por un país en paz”, indicó el mandatario en Twitter.

Para Santos, “el mejor homenaje a las víctimas es garantizarles la verdad y la no repetición, bases de la implementación de la paz”.

A propósito de la conmemoración, el Congreso de la República llevó a cabo hoy una sesión en la que se escucharon a 35 representantes de las víctimas.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), de los 8.376.463 afectados 8.074.272 corresponden a “víctimas del conflicto armado” y las otras 302.191 a la categoría “víctimas sentencias”, que fueron incluidas en cumplimiento de una sentencia que hace alusión a la “atención, asistencia y reparación integral” de quienes han sido perjudicados por el “conflicto armado interno”.

Asimismo, ese despacho precisó que de las 8.074.272 víctimas, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros hechos.

“Son las víctimas las protagonistas de este proceso de paz, Con derecho a la verdad, convivencia y no repetición. No queremos una víctima más en Colombia. Esa es la razón por la cual he presidido este Congreso de la paz”, indicó por su parte el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano.

A su turno, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo que “solo con la reparación de las víctimas podemos romper el círculo vicioso de la guerra y convertirlo en el círculo virtuoso de la paz”.

Durante la sesión especial en el Congreso, que se cumple desde hace seis años en conmemoración del “Día de las víctimas, la memoria y el perdón”, se resaltó el hecho de que es la primera vez que se realiza sin que esté vigente el conflicto con las FARC.