Colombia niega que haya recibido solicitud de extradición de Julio Borges

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, afirmó hoy que no ha recibido de Venezuela la solicitud de extradición de cinco personas, entre ellas el diputado opositor Julio Borges, quienes son acusados de estar implicados en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

“Se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé, entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello pero no conozco ninguna acción oficial sobre esta materia”, afirmó Trujillo en un rueda de prensa.