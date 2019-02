Citgo asegura a sus socios comerciales en EEUU que los negocios continúan “como siempre”

La comercializadora de petróleo y derivados venezolana en los Estados Unidos, Citgo Petroleum Corporation, mediante un comunicado realizó unas aclaratorias generales a sus socios comerciales en el territorio estadounidense debido a las recientes informaciones y sobre la relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

En el comunicado en inglés, la empresa destaca que los negocios continuarán como siempre y que el 2018 fue uno de los mejores años financieros para la empresa, que el balance y la liquidez se mantienen fuertes y no tienen planes de declararse en bancarrota.

De igual manera explican que la licencia General exime todas las transacciones y actividades con respecto a PDV Holding, Inc., CITGO Holding, Inc., y sus subsidiarias de las sanciones, siempre y cuando esas actividades no involucren directamente a Petróleos de Venezuala S.A. Destacan que la empresa es una corporación de Delaware y que sus contrapartes están protegidos por la licencia general, no siendo requerida una licencia separada o pasos especiales para recibir pagos.

Destacan también que los pagos a la cuenta bloqueada a la que se hace referencia es exclusivamente para las compras de crudo de Venezuela a PDVSA y no afectan los pagos hacia o desde Citgo.

Puntualizan también que las nuevas sanciones no afecten la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones de sus socios comerciales a medida que vencen. “Deben saber que aquí en Citgo los negocios continúan como siempre, estamos trabajando duro”, finalizan.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con funcionarios del gobierno para asegurarnos de que la empresa, sus empleados y nuestros valiosos socios comerciales, estén protegidos de cualquier consecuencia involuntaria de las acciones diplomáticas”.