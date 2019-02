Cinco momentos memorables en el discurso de Estado de la Unión de Donald Trump

Luego de dos años del inicio de su mandato, Donald Trump dio el esperado discurso del Estado de la Unión, un momento de fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición.

Esta alocución es un evento anual en los Estados Unidos de América. El discurso consiste en un informe que da el Presidente de los Estados Unidos al Congreso sobre el estado del país. Razón por la que Trump se apoyó en momentos emotivos que relajaron el ambiente y hasta causaron desde carcajadas hasta lágrimas en el recinto.

El reconocimiento al astronauta Buzz Aldrin, quien formó parte de la expedición de la NASA que llegó a la Luna hace 50 años y presente en el discurso, fue la primera vez que la totalidad de los políticos realizaron una ovación cerrada. El reconocimiento fue unánime.

Trump marcó en el Capitolio uno de sus mensajes más comprometidos con la unión de las fuerzas políticas en Washington, con una retórica mucho menos agresiva que en otras ocasiones. No sería fácil convencer de ello a la oposición, que lo recibió con gestos ariscos.

A lo largo del alegato, el bloque femenino demócrata con su llamativa vestimenta blanca se mantuvo poco receptivo a los argumentos de Trump. Sin embargo, hubo un instante donde lo ovacionaron de pie con entusiasmo y hasta con bailes.

Este gesto se debió a que el presidente destacó que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en el país han sido ocupados por mujeres.

“No tenían que hacer eso. Gracias. Muchas gracias”, les bromeó el presidente. Y agregó: “No se sienten todavía. Les va a gustar esto”. Pues recordó que “ahora hay más mujeres en el Congreso que nunca”, generando una nueva aclamación, al grito de “¡women power!” (¡Poder de las mujeres!).

La vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien lidera la oposición demócrata, por lo que cada interacción que ambos sostuvieron fue de alta tensión.

En respuesta, Pelosi aplaudió con gestos que llamaron la atención de muchos, incluso de quienes creen que fue una ovación irónica. El gesto no tardó en convertirse en memes de las redes.

Una mujer afroamericana, ex convicta, también fue una de las invitadas de Donald Trump a su discurso.

El año pasado me enteré, por amigos, de la historia de Alice Johnson. Me conmovió mucho. En 1997 Alice fue condenada a prisión perpetua por un primer delito, no violento, en drogas. Durante las siguientes dos décadas en la cárcel se volvió ministra, e inspiró a otros para que eligieran un camino mejor. La historia de Alice subraya las disparidades y la injusticia que puede existir en una sentencia penal, y la necesidad de remediar esta injusticia, relató el mandatario estadounidense, celebrando la reforma carcelaria lograda por su Administración.