Centenares de nicaragüenses se dan la mano para pedir la salida de Ortega

Centenares de nicaragüenses unieron este miércoles sus manos parar formar una gran cadena humana en Managua con el objetivo de pedir que el presidente Daniel Ortega renuncie a su cargo y reclamar justicia para las más de 300 personas que han sido asesinadas desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril.

La cadena humana se extendió a lo largo de más de tres kilómetros en los que los manifestantes exhibieron sus reivindicaciones y mostraron que la acción de policías y paramilitares no les amedrenta para salir de las calles.

“Yo me siento arrepentida porque voté por él (Ortega) pero no para tener una Nicaragua como la que tenemos ahorita, donde se irrespeta la democracia, no tenemos nosotros democracia, han matado a nuestros jóvenes, a nuestros universitarios”, comentó a Efe una mujer que prefirió ocultar su rostro tras una pequeña bandera nicaragüense.