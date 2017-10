Violentas cargas policiales en Cataluña en caótico referéndum de independencia

La policía española recurrió a la fuerza este domingo en Cataluña para impedir la celebración de un referéndum sobre la independencia, dejando decenas de heridos en cargas contra los manifestantes que querían defender este plebiscito prohibido por la justicia.

Treinta y ocho personas fueron atendidas por los servicios regionales de emergencia, en su mayoría tras sufrir heridas leves en estas cargas policiales que incluyeron pelotas de goma, según indicaron a la AFP varios testigos.

Desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional y la Guardia Civil irrumpieron en numerosos centros de votación en toda Cataluña, en ocasiones forzando puertas a golpes, para incautar papeletas y urnas e impedir así la celebración de la consulta.

Pese a ello, en otros centros podían verse inmensas colas de gente esperando o depositando su papeleta en la urna. El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, aseguró por su parte que el 73% de las mesas electorales “están funcionando”.

“Mi voto y la satisfacción de haber votado no me lo puede quitar nadie, pase lo que pase. Incluso he llorado porque hace años que luchamos por esto, y he visto delante de mí una mujer de noventa años en silla de ruedas que votaba”, contó a la AFP en el pequeño pueblo de Lladó una votante, Pilar López, administrativa de 54 años.

El presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, denunció enérgicamente las actuaciones policiales, arremetiendo contra “el uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español”.

El propio Puigdemont no pudo votar en el polideportivo donde había previsto hacerlo inicialmente, ya que la Guardia Civil entró en él por la fuerza para incautar el material electoral, ante las imprecaciones de decenas de personas que cantaron con el puño en alto un himno catalán antifranquista.

El dirigente votó en otro colegio, gracias a que a última hora el gobierno catalán instauró un censo único, por el que los 5,3 millones de catalanes convocados pueden votar en cualquier centro abierto.

El representante en Cataluña del gobierno conservador español, Enric Millo, compareció en Barcelona para pedir “solemnemente” a Puigdemont “que ponga fin a esta irresponsabilidad tan grave”.