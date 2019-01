Canadá respalda iniciativa de convocar unas elecciones “libres y justas”

El gobierno de Canadá manifestó su respaldo a la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de realizar un proceso de elecciones “libres y justas”.

“Este es un primer paso necesario hacia la restauración de la democracia y el pleno goce de los derechos de los ciudadanos en Venezuela”, expresó él Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red social Twitter.

Canada supports @AsambleaVE President @jguaido 's decision to invoke the authorities of the Venezuelan Constitution to hold #free and #fair #elections. This is a necessary first step toward restoring #democracy and the full enjoyment of rights to the citizens of #Venezuela.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) January 15, 2019