Balance de 11 fallecidos en Tiroteo en sinagoga en EEUU

Eleva a 11 el balance de fallecidos este sábado en Pittsburgh cuando un hombre abrió fuego en una sinagoga en esta ciudad del este de Estados Unidos, informaron este sábado medios estadounidenses, reseño AFP.

El diario The Washington Post y la cadena CBS adelantaron el nuevo saldo, aunque de momento no hay cifras oficiales de fallecidos y heridos tras el tiroteo, que un grupo de derechos humanos calificó como “probablemente el ataque más mortífero contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos”.

Medios locales reportaron que el tirador gritó insultos antisemitas durante el ataque en la sinagoga Árbol de la Vida, donde decenas de personas celebraban el shabat judío, y que sucede en momentos en que Estados Unidos es testigo de un fuerte aumento en incidentes contra esta colectividad.

“El sospechoso actualmente está bajo custodia. Tenemos muchas víctimas dentro de la sinagoga, tres oficiales han sido afectados”, dijo un portavoz de la policía a los medios locales.

“Estoy mirando los eventos que se desarrollan en Pittsburgh, Pennsylvania. Las fuerzas de seguridad están en la escena. Las personas en el área de Squirrel Hill deben permanecer refugiadas. Parece que múltiples muertes. Cuidado con el tirador activo. ¡Dios bendiga a todos!”, tuiteó por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018