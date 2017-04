Bachelet: No me interesa crecimiento brutal si no se mejora vida de chilenos

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo hoy que no le “interesa para nada un crecimiento económico brutal si no hay una mejora en la vida de las personas“, en una entrevista en la que se refirió a la caída del 1,3 % de la actividad económica en febrero, la peor cifra para ese mes desde 2009.

“Uno enfrenta lo que toca enfrentar. No me interesa para nada un crecimiento económico brutal si no hay una mejora en la vida de las personas“, afirmó Bachelet en una entrevista que publica hoy el Diario Financiero, en la que evaluó positivamente la gestión económica de su Gobierno, pese a la caída de febrero.

Bachelet afirmó que al término de su mandato, en marzo de 2018, quiere que dejar un país “mejor, un poco más justo, más igualitario, que dé más oportunidades” a su gente.

“Ese es el legado que yo busco. Nunca he buscado ni estatuas, ni nombres, ni nada de ese tipo”.

Aseveró además que la caída de la actividad en febrero “va a ser el piso y de aquí en adelante vamos a ir creciendo“.

“Todos sabemos que el 2018 va a haber un crecimiento mayor“.

Para Bachelet, las bajas cifras no son una sorpresa, ya que desde antes de su mandato “el FMI le había dicho al Gobierno (de Sebastián Piñera) que se estaba creciendo gracias al viento a favor de los precios de las materias primas y que sí no se ponían a trabajar firme en aumentar la productividad y bajar costos de energía, esto le iba a pegar a la economía“.

“Nos han impactado factores internacionales que son incuestionables (…), pero hemos buscado formas de reactivar la economía“, añadió, precisando que eso no es fácil cuando el Estado es responsable de solo el 20 % de la economía.

Según Bachelet, los factores responsables de la productividad son “el capital humano, las capacidades tecnológicas” y. por ello, remarcó, la reforma educativa era un tema central de su programa.

“Cuando uno hace reformas, genera ansiedad, incertidumbre, y puede provocar que algunos tomen la decisión de esperar“, dijo, en alusión al rechazo que han generado las reformas en el empresariado, la oposición y algunos sectores.

La mandataria defendió que Chile “en todas partes es visto como un país donde vale la pena invertir, que es un país serio, que mantiene las reglas claras y donde hay estabilidad política“.

Pese al bajo crecimiento económico, del 1,5 % en 2016 y una proyección de entre un 1 y un 2 % para este año, “que podamos haber hecho todas estas cosas que vamos a seguir haciendo, con relativamente bajos niveles de desempleo, no me llena de alegría porque quisiera hacer más y con alto crecimiento económico“, indicó.

“Pero si le estamos cumpliendo a la gente, eso es lo que a mí me genera una sensación de satisfacción”.

“Yo espero que todas aquellas reformas que han buscado darle más dignidad a las personas, más igualdad en sus oportunidades y derechos, queden plasmadas en la vida de la gente“, concluyó.