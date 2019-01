Australia reconoce y apoya a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

“Australia reconoce y apoya al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al asumir el cargo de presidente interino, de conformidad con la constitución venezolana y hasta que se celebren elecciones. Australia pide una transición a la democracia en Venezuela lo antes posible”, así lo informó por medio de un boletín de prensa Marise Payne, ministro de Asuntos Exteriores.

“Ahora instamos a todas las partes a que trabajen de manera constructiva para lograr una solución pacífica de la situación, incluido el retorno a la democracia, el respeto del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”, sentenció.

