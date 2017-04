Zac Efron cuenta como se convirtió en actor

Aunque se convirtió en el ídolo juvenil de toda una generación gracias a High School Musical y a día de hoy se perfila como uno de los actores más rentables en taquilla gracias a su vena cómica, la realidad es que Zac Efron no fue uno de esos niños que sueñan con convertirse en estrellas del canal Disney Channel, como acabó siendo su caso.

De hecho, el padre del intérprete, convencido de que su retoño estaba destinado a triunfar como actor, tuvo que engañarle para que se presentara a las audiciones para la obra de teatro Gipsy.

“Mi padre me llevó a un Toys R Us, algo que no hacíamos a menudo, así que era algo muy emocionante para mí. La verdad es que debía haber imaginado que algo estaba pasando. Llegamos allí y justo al lado del Toys R Us estaban haciendo el casting para una obra, y mi padre me dijo: ‘No vamos a ir al Toys R Us’. Y yo dije: ‘¿Cómo?’. Y él añadió: ‘Sí, te hemos visto cantar y bailar y deberías hacer este casting’. Me quedé pálido, completamente pálido. Perdí todo el coraje que tenía y la confianza”, recordó en un vídeo publicado en el perfil de Facebook de la firma Hugo Boss.

Este primer contacto de Zac con el mundo de la interpretación fue algo traumático, ya que, según sus propias palabras, no pudo parar de llorar durante toda la prueba. Sin embargo, conseguir finalmente el papel y trabajar con el equipo de la representación teatral acabó siendo una experiencia tan enriquecedora que despertó su vocación.

“Era una producción relativamente profesional. Me perdí algunos días de clase, trabajé con chicos mayores que yo y estaba rodeado de expertos de todos los ámbitos. Cada noche -hacíamos ocho representaciones por semana- actuaba en la obra Gipsy, y finalmente encontré lo que me gustaba. Era demasiado bajito para el baloncesto, era el chico más bajito de la escuela. Tampoco sabía jugar al béisbol porque era demasiado pequeño, así que encontré finalmente mi campo”, reveló el que fuera novio de Vanessa Hudgens, su compañera de reparto en High School Musical según relató E!.