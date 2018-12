Video del cantante Nacho sobre una tortuga no fue rodado en Galápagos

Un clip de ocho segundos de duración que muestra al cantante venezolano Nacho sobre una tortuga está en el centro de la polémica en las redes sociales, donde usuarios han criticado al intérprete de Casualidad por el maltrato al quelonio, reseñó El Comercio.

Las imágenes dejan ver al cantante sobre el caparazón de la tortuga mientras el animal camina con dificultad. Segundos antes de que finalice el clip, el cantante levanta una de sus manos del caparazón y saluda.

El video fue difundido por el propio intérprete en su cuenta de Instagram el pasado 19 de noviembre del 2018. Las imágenes también dejan ver al venezolano alimentando y tocando a una tortuga gigante. La publicación de Nacho está llena de críticas.





El cantante venezolano Nacho trepado sobre una tortuga gigante de Galápagos, eso es maltrato animal, no se debe ni tocar a los animales de las islas encantadas por favor @Ambiente_Ec @parquegalapagos hagan algo. cc @RescateAnimalEC @TEAFundacion @MiBlogAnimal @Nicolaj_Gericke RT pic.twitter.com/ljmMqOSqSr

Pobre tortuguita, qué te has creído, inhumano, qué te creerás que no le va a pesar tu cuerpo”, critica una usuaria identificada como Miriam. Otro escribió: “Un animalito como la tortuga gigante en vías de extinción y que mi país hace todo lo posible por cuidarlo no se monta, se respeta. Qué decepción. Es maltrato animal”, escribió.