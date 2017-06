Vicente Peña a VF: “No temo regresar a Venezuela pese a las amenazas recibidas”

Aunque el nombre de Vicente Peña para algunos no suene familiar, al ver su rostro inmediatamente lo relacionan con personajes que a pesar de no haber sido protagónicos, nunca pasan desapercibidos en las películas venezolanas más exitosas de los últimos tiempos.

Sin mayor pretensión, se confiesa un “tipo con suerte”. Pero no cabe duda que él se ha trazado su camino con constancia, disciplina y mucha dedicación. Su talento queda en evidencia en los filmes más taquilleros del país como: Paquete 3, Azote de barrio, Papita, maní, tostón, El malquerido y El amparo, película en la que recientemente se hizo merecedor del premio a Mejor Actor de Reparto, en el Festival de Cine de Mérida.

Es así que la fama le sonríe con una lista de éxitos en su haber actoral que lo hicieron merecedor del personaje Ángel Saavedra, en la serie El Comandante. Sin embargo, haber encarnado al personaje que acompaña a Hugo Chávez en la historia política y hasta el final de sus días, le costó muchas satisfacciones y, con ello, el trago amargo de haber sido amenazado por voceros del Gobierno. Así lo confesó en una entrevista con Versión Final.

—Recientemente fue galardonado como Actor de Reparto en el Festival de Cine de Mérida, ¿es cierto que no hay papeles pequeños sino actores pequeños?

—Sí, fue una gran alegría recibir el premio por la película El Amparo, sobre todo porque estuve tres años consecutivos nominados y nunca gané. Eso de papeles pequeños o actores pequeños es muy relativo. Creo que hay personajes que te permiten brillar o más bien que el actor hace brillar. Mendieta, en El Amparo, es un gran personaje de esos que te llevas por siempre, lo haces tuyo, pero no es un trabajo individual.

—Usted comenzó en el teatro con el sueño de estar en la televisión. ¿Cómo logró saltar a la pantalla grande?

—Cuando tenemos 18 años soñamos con la fama. Con el pasar del tiempo, te das cuenta de que ese no puede ser el objetivo sino la consecuencia de enamorarte de lo que haces. Comencé a los 18 años a hacer teatro, luego la vida me llevó al cine. Mi primera participación fue en Miranda, de Diego Rísquez. Luego fui entrando en otras películas y haciendo del cine mi gran pasión.

—Curiosamente ha participado en las películas venezolanas más taquilleras, ¿cree en la casualidad?

—El hecho de participar en las películas más taquilleras del cine venezolano para mí significa un gran orgullo. Siempre he sido un gran defensor de nuestro cine, hacemos buen cine y cada vez nos destacamos más con buenas películas. Creo que el trabajo y la constancia marcan el camino de tu carrera, pero también creo que eso va de la mano con la suerte y la buena energía. Me considero un tipo con suerte.

—El personaje de Ángel Saavedra le permitió repasar sucesos de la historia que había olvidado. ¿Cuál es su conclusión luego de comparar la Venezuela de antes con la actual?

—El proceso venezolano ha sido muy desgastante, sobre todo porque ha sido paulatino y lento. Mirar hacia atrás fue darme cuenta de lo que hemos perdido y lo que seguimos perdiendo gracias a un gobierno irresponsable. Ese mismo que todos los días demuestra que no le interesa su pueblo, que no respeta el orden constitucional ni las leyes, que ampliamente es rechazado por el pueblo y que se convirtió en un Gobierno ilegítimo, peor a los que tanto criticaban.

—¿Prefiere Venezuela o se quedará en Colombia?

—Prefiero mi tierra y espero volver pronto. Venezuela nunca tuvo una cultura de emigrantes. Lamentablemente el Estado ha obligado a su pueblo a correr, eso es algo instintivo de supervivencia humana. Por ahora, estoy caminando por calles colombianas y, pues, caminaré por todas aquellas calles que me lleve el destino, que me lleve mi carrera. Lo haré hasta que ese sendero me vuelva a la tierra donde pertenezco.

—La serie ha causado mucha polémica, ¿teme regresar pronto a Venezuela?

—No temo regresar a Venezuela pese a las amenazas recibidas por voceros del Gobierno. Temo más que este Gobierno siga abusando del poder, que no respete la vida, ni los derechos humanos. Temo que se sigan perdiendo la vida de jóvenes que quieren un cambio y que están en todo su derecho de exigirlo. Temo seguir viendo a militares disparando contra la juventud. Temo que los enfermos no tengan medicinas, y que el pueblo siga perdiendo la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas… ¡Eso sí da miedo!

—¿El Comandante tendrá una segunda parte?

—Consta de 60 capítulos y es solamente una temporada. En esta serie interpreto a Ángel Saavedra quien fue un personaje muy agradecido. A través de él pude drenar, denunciar, protestar y decir cosas que quizá en la vida personal no me permitía. Tan solo por eso, lo agradecí enormemente.

—Luego de rodar El comandante Andrés Parra y Julián Román se convirtieron en sus grandes amigos, ¿qué más le dejó esta serie?

—La lista es larga para agradecer. Me dejó una gran experiencia y la posibilidad de seguir trabajando en otras latitudes. Es grato que el talento venezolano pueda verse en diferentes partes del mundo pero, sobre todo, me dejó las ganas de seguir demostrando la calidad humana que tenemos los venezolanos.

—¿Qué lo sorprendió durante el rodaje de El comandante?

—Creo que esta historia me marcó de manera personal al darme cuenta de todo lo que hemos pasado como país. Sucesos históricos importantes que de alguna manera marcaron una pauta en la historia de Latinoamérica y del mundo. Este tipo de historias son amadas u odiadas. Pero, en definitiva, siempre dejan algo positivo. Para eso sirve el cine, para denunciar, revolucionar y evolucionar.

—Ya que ha tenido la oportunidad de ejercer su carrera en otras fronteras, ¿cómo evalúa el cine en Venezuela?

—Siempre que me preguntan por el cine venezolano, se me hincha el pecho. Los momentos de crisis a nivel mundial se han caracterizado por obligar a sus afectados a reinventarse a borrarse y renacer. Creo que el cine venezolano y los creadores están aprovechando estos momentos para hacer grandes películas. Estoy convencido que de esta crisis también nacerán grandes guiones que marcaran la historia de nuestro cine.

—¿Cuáles son sus próximos proyectos?

—Este año estaremos estrenando El Amparo, una película que ya ha recibido grandes premios en festivales internacionales. Además, será el estreno de la segunda parte de Papita, Maní, tostón, en la cual también participé, y estoy a la espera de algunos proyectos de teatro acá en Colombia y otros que aún no se han concretado.