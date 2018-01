Vanessa Senior confirma haber terminado su relación amorosa

Gracias @melisarauseo @carlafieldr @globovision @leo_p2002 @sabadoenlanochegv. Ya les dije lo que tanto querian saber … ahora bien… pido RESPETO a Estrella… pido que dejen de sacar cuentas y hasta de hacer fiestas. A aquellos que quieran hacer leña del árbol caido les informo… aqui no hay leña… pues no hay nada en el piso que recoger. Si ud quiere celebrar algo… le invito que vaya a su triste y solitaria habitación a revisar si su vida va mas adelante con el líquido etilico que a diario ud debe consumir para aguantar el respirar… o revise cuanto polvo debe ud usar en la nariz para poder soportar un cuerpo que ud no desea tener, y no hablo del polvo traslúcido precisamente. Le recuerdo que yo no debo fotografiarme con espantos de laboratorio para demostrar felicidades efímeras…. yo no busco aliados para reirme de la vida de nadie… VIVA… VIVA UD… Y vea su espejo. #ElQueEntendioEntendio. Gracias Venezuela…. se perfectamente que entendiste todo lo dicho. En resumen… los espero en mi show… no opino acerca de las elecciones… debemos ser mas unidos y pido RESPETO para Estrella y para mi. #MeVolviADesviarDelTema #YseCallan

