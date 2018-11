Un día como este nació el cantante alternativo Jeff Buckley

La emblemática figura de música contemporánea Jeff Buckley celebra su cumpleaños número 52, también cumpliendo 22 años desde su trágica muerte en 1997 a la edad de 30.

Buckley nació en California, hijo único de Mary Guibert y Tim Buckley. Su padre era músico de folk, blues, jazz y psicodelia en las décadas de los 60 y 70, quien también murió a temprana edad tras una sobredosis de heroína a los 28 años.

El cantante fue criado en un ambiente música, su madre una pianista y chelista, mientras que su padre lo introdujo a bandas como Pink Floyd, Queen, The Who y Jimi Hendrix a temprana edad.

A los 13 años recibió su primera guitarra eléctrica, una Les Paul. Durante los próximos años toco en varias bandas sin mucho éxito. En 1990 grabó junto a Herb Cohen su demo Babylon Dungeon Sessions. Tras participar en un tributo a su padre, atrajo la atención de busca talentos.

En 1993 trabajó junto Andy Wallace, productor para Slayer, Sepultura y Bad Religion. Su primer y único disco, Grace de 1994, recibió críticas mixtas inicialmente pero ahora es considerado un clásico de música contemporánea y alternativa.

Tras varios conciertos empezó a trabajar en su segundo álbum, Sketches for My Sweetheart the Drunk, el cual permaneció inconcluso hasta su lanzamiento póstumo en 1998.

En mayo de 1997, Buckley mientras nadaba en el Wolf River Harbour desapareció. Pese a horas de búsqueda por la policía, fue el 4 de junio que dos individuos encontraron su cuerpo sin vida.

Pese a su temprana muerte, Jeff Buckley mantiene gran popularidad en la actualidad, con Grace siendo certificado 7x Platino en Australia y su re-interpretación del clásico Hallelujah de Leonard Cohen siendo su tema más popular.