Trump defiende al presentador de Fox News acusado de acoso sexual

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este miércoles al presentador estrella de Fox News Bill O’Reilly, acusado de acoso sexual por varias mujeres, del que dijo que es “una buena persona”.

Varios grandes anunciantes cancelaron sus comerciales en el programa de noticias más visto de la televisión por cable de Estados Unidos, “The O’Reilly Factor”, tras la revelación de tres nuevos casos de presunto comportamiento abusivo.

El diario The New York Times informó la semana pasada de que el gigante de la televisión por cable y O’Reilly habían pagado a cinco mujeres 13 millones de dólares por casos ocurridos en un lapso de 15 años a cambio de su silencio y de su acuerdo a no continuar el litigio contra Fox News, la cadena de televisión predilecta de los conservadores.

Mientras que dos de los casos ya se conocían, el Times dijo que había sacado a la luz tres nuevas denuncias de acoso, dos de naturaleza sexual y otra de comportamiento verbalmente abusivo por parte de O’Reilly.

Al ser preguntado este miércoles por el Times sobre las acusaciones contra O’Reilly, Trump defendió al conductor conservador, de 67 años.

“No creo que Bill hiciera nada incorrecto”, dijo Trump. “Es una persona a la que conozco bien y es una buena persona”.

En un comunicado publicado tras la aparición de la información de The New York Times, O’Reilly no negó directamente las acusaciones, sino que dijo: “Como todas las personalidades visibles y controvertidas, soy vulnerable a las denuncias de individuos que quieren que pague para evitar la mala reputación”.

Durante la campaña electoral, Trump defendió al entonces jefe de Fox News, Roger Ailes, también acusado de acoso sexual y quien acabó siendo destituido en julio.

El propio Trump fue acusado también durante la campaña por una decena de mujeres de comportamiento abusivo, en algunos casos sexual, algo que el presidente republicano niega.