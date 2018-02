Three Billboards conquista cinco premios Bafta

Ayer se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográ cas y de la Televisión (Bafta) en la que la máxima ganadora fue Three Billboards Outside Ebbing, que conquistó cinco categorías, incluyendo la de Mejor Película.

Tres Anuncios por un Crimen (título para Hispanoamérica) dejó atrás a The Shape of Water, que contaba con 12 postulaciones y que solo logró tres máscaras. Three Billboards Outside Ebbing, dirigida por Martin McDonagh, además obtuvo reconocimientos en las categorías: Mejor Actriz (Frances McDormand), Mejor Actor de Reparto (Sam Rockwell), Mejor Película Británica y Mejor Guion Original. Del Toro El mexicano Guillermo Del Toro, y quien ha generado bastante expectativa con The Shape of Water, obtuvo la máscara como Mejor Director, categoría en la que también ganó en la reciente entrega de los Globo de Oro.

Su película además ganó en las categorías Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Gary Oldman, por El Instante Más Oscuro, se llevó el premio a Mejor Actor y Allison Janney, por I Tonya, resultó ser Mejor Actriz de Reparto. El premio para la cinta de habla no inglesa fue para La Doncella (Corea del Sur) y la Mejor Película de Animación fue Coco de Disney Pixar.

En esta edición la ceremonia de entrega estuvo a cargo de la actriz británica Joanna Lumley, famosa por la serie Los Vengadores.

El evento inició con la alfombra roja a la que las estrellas asistieron vestidas de negro en apoyo al movimiento Time’s Up, que rechaza el abuso sexual en Hollywood. Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Emma Roberts y Orlando Bloom fueron algunos de los artistas que apoyaron la causa asistiendo vestidos de negro.

La duquesa de Cambridge por su parte decidió asistir vestida de verde oscuro, lo que muchos consideraron como una negativa al movimiento Time’s Up.