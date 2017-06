The Walking Dead estrena nuevo poster al mejor estilo de GOT [+Poster]

Al mejor estilo de Game of Thrones, la serie producida por AMC lanzó un nuevo poster de la próxima temporada de The Walking Dead que causó la reacción de los seguidores a través de las redes sociales.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie que se divulgó la imagen del poster con las palabra “War is here”, muy parecido a la celebre frase de la serie de HBO, “Winter is here”.

“Si el invierno ya llegó, entonces la guerra esta a la vuelta de la esquina” citó en un tuit la cuenta de TWD junto al nuevo poster.

If #WinterIsHere then war is just around the corner in #TheWalkingDead. pic.twitter.com/01BFSJZp0k

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 21 de junio de 2017