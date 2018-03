Sousa incumple trato para acabar la disputa legal con Julian Gil [+Foto+Video]

Cuando el conflicto legal entre la actriz venezolana, Marjorie de Sousa y el actor Julian Gil parecía cesar, una nueva disputa ha surgido cuando De Sousa dejó plantado a Gil, en una cita que ambos habían acordado para darle fin al altercado legal.

A través de su cuenta en Instagram, Gil hizo publico la falta de la venezolana, al no presentarse a la cita acordada entre ambos.

También, reseñó que el abogado de Marjorie le informó que esta no había asistido por la presencia de los medios de comunicación.

“Como nos informó su abogado no se presentó por la presencia de los medios de comunicación. En este momento les informo y con evidencias que yo si cumplí mi palabra no solo presentándome si no otorgando el perdón en todas las denuncias presentadas por mi. Aún y cuando ello no lo hizo y ni se si lo hará. Claramente no existe una sola intención de su parte y mucho menos de su “abogada” de terminar con esto todo en perjuicio de mi hijo Matías”, escribió el actor.