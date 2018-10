Segunda finalista del Miss Universo España habló sobre la miss transgénero

View this post on Instagram

En primer lugar, gracias a todas las personas que me siguen enviando mensajes de apoyo en relación con el certamen Miss universo España 2018. A continuación, quiero recalcar que @angelaponceofficial es una mujer de los pies a la cabeza, con una enorme superación, una mujer hermosa y con mucha formación en cada uno de los requisitos del certamen. Mereció la corona. Pido respeto y tolerancia, no nos limitemos a juzgar por una mera condición, el ser humano puede estar lleno de cualidades, de principios, valores… ahí es donde realmente reside la belleza. Yo estoy muy agradecida por el puesto de Virreina, continuaré creciendo y formándome, la vida esta llena de oportunidades! Un saludo a cada rinconcito del mundo desde donde me mándais vuestro apoyo, con esto ya me hacéis sentir reina.🖤