Sebastián Yatra sufrió una caída durante concierto en Nueva York

View this post on Instagram

@mauyricky me empujaron!!!! Este fue su plan maléfico, vengándose de todas las bromas que les hacemos 😩😩😫😫😤😤😠😠😡😡👊🏻👊🏻👊🏻😹😹😹🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🙈🙈 #YaNoTieneNovio #NewYork #SOLDOUT 🤩😍🙏🏻 📹: @luchodjsierra