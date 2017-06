Sale a la luz tierno video de Jenni Rivera [+Video]

Cómo olvidar cuando en el 2008 el nombre de Jenni Rivera estuvo en boca de todos por un video XXX, donde se podía ver a la cantante en circunstancias íntimas con un hombre. Según ella, tal grabación le fue robada y publicada en Internet sin su consentimiento.

Hace dos días, su nombre volvió a estar en boga, pues se desveló otro video íntimo, por suerte, más que sustos y asombros, causó mucha ternura.

En la grabación compartida por su hijo menor, Juan Ángel, se puede ver cómo la cantante lo sostiene en sus brazos cuando era tan solo un bebé mientras es entrevistada por unas reporteras. “Aquí tienen al nuevo miembro de la dinastía Rivera, se llama Juan Ángel López”, dijo la cantante a la par que calmaba a su Juanito para que dejara de llorar. “Es mi baby boy”.

Junto al video, Juan escribió. “I’ve never seen this before. Me llevó por todos lados @JenniRivera, I miss you so damn much. #MyMomma #OldSchoolJenni #ElAmorDeMiVida”.

De hecho, no solo a través de grabaciones y fotografías la familia de Jenni Rivera la recuerda. El día de ayer, por ejemplo, se estrenó Mariposa de Barrio, serie que será transmitida por Telemundo que cuenta todos los detalles sobre la vida de La Diva de la Banda. El guión del culebrón, fue supervisado minuciosamente por la familia de la cantante según dijo People.