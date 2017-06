Ryan Reynolds celebra el inicio del rodaje de ‘Deadpool 2’ [+Foto]

El éxito de la primera entrega de Deadpool fue apabullante, y ahora 20th Century Fox se prepara para la secuela con bastante ambición.

La producción de Deadpool 2 ya está en marcha y Ryan Reynolds ha publicado en su cuenta de Instagram la primera imagen del rodaje para animar a sus fans. En la fotografía, Reynolds aparece tendido “durmiendo la siesta”, pero lo que llama la atención es el edificio que hay a su espalda.

Se trata de la mansión de Charles Xavier, el lugar en el que se sitúa la Escuela Xavier para jóvenes dotados. Esto confirma que en Deadpool 2, el protagonista acompañará a Coloso y Cabeza Nuclear Negasónica Adolescente hasta su hogar para unirse a ellos, aunque lo más probable es que sea una visita temporal para conocer a nuevos X-Men y ayudarles.

Dirigida por David Leitch, en Deadpool 2 veremos de nuevo a Ryan Reynolds como protagonista, y se espera que vuelva a estar acompañado por Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Karan Soni y Stefan Kapičić. Por otro lado, entre las nuevas incorporaciones encontraremos a Josh Brolin, Zazie Beetz, Jack Kesy y Shioli Kutsuna.

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one’s home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17 de junio de 2017