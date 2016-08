Presidentes, músicos y fans de Latinoamérica despiden al cantante Juan Gabriel

La súbita muerte del cantautor Juan Gabriel ocupaba amplios espacios en la prensa, radio y televisión de su natal México, donde sus admiradores se reunieron con flores y velas para llorarle y cantarle, mientras afamados músicos y mandatarios del continente americano expresaban su tributo y su pena.

En la mítica plaza Garibaldi de Ciudad de México, donde se reúnen los tradicionales grupos de música mariachi, entonaban al son de guitarrones, trompetas y violines la triste melodía de “Amor Eterno”, uno de los éxitos con que sacudió a Hispanoamérica y el mundo.

Al fondo, frente a la estatua metálica de un Juan Gabriel con los brazos abiertos, cientos de personas se acercaban a ofrecer flores, cartas y velas para despedir al artista, fallecido el domingo a los 66 años tras un infarto fulminante en su casa de Santa Mónica, California (EEUU).

Los restos del cantante fueron trasladados este lunes desde una funeraria de Los Angeles al aeropuerto de esa ciudad estadounidense, según imágenes en directo de la cadena Televisa, sin que se conozca cuándo ni hacia dónde serán trasladados.

“Venimos a despedirnos de una forma simbólica, frente a su monumento, que es lo único que nos queda”, dijo a la AFP Patricia Medina, ama de casa de 36 años, mientras se tomaba fotografías frente al improvisado altar en la Plaza Garibaldi.

“Todas sus canciones tienen un mensaje. Y cuando las escucho es como revivir los momentos de mi vida”, añadió, mientras pululaban imitadores del cantante y vendedores ambulantes de tazas, afiches y discos conmemorativos.

Autor e intérprete de cientos de canciones que fueron traducidas al francés, alemán, italiano e incluso japonés, Juan Gabriel vendió decenas de millones de discos y fue nominado en seis ocasiones a los Premios Grammy, ganándose seguidores en todo el mundo.

Los bares de Garibaldi lucían abarrotados, inusual para un lunes. Todos hacían sonar las melodías de Juan Gabriel mientras corría la cerveza, el tequila y el pulque.

La noticia de la muerte del “El Divo de Juárez” acaparó las portadas de los diarios, en la radio se repetían una y otra vez sus melodías, mientras en la televisión se reproducían imágenes de sus conciertos y en las calles no faltaban automovilistas que lo fueran escuchando.

“Cuando supe de la muerte no lo podía creer. Uno quiere pensar que no es cierto. Ese cariño que él no tuvo, supo darlo. Fue un ser maravilloso”, comentó Anabel Figueroa antes de unirse a un puñado de personas para corear, con lágrimas y la voz quebrada, estrofas de sus canciones.

Frente al cercano palacio de Bellas Artes, donde el artista podría ser homenajeado en próximos días, unas 30 personas rezaban un rosario frente a una cruz de flores y fotografías de Juan Gabriel.

En Ciudad Juárez (norte), una urbe fronteriza con Estados Unidos donde el cantante inició su carrera, decenas de personas se arremolinaban frente a su casa para dejar ofrendas, lo mismo que cerca de un puente internacional donde hay un enorme mural con su retrato.

– Pesar entre políticos y artistas –

Este lunes, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto reiteró sus condolencias a la familia de Alberto Aguilera Valadéz -nombre real de Juan Gabriel- “y a todo el pueblo mexicano, que se encuentra bajo la tristeza de haber perdido a un gran artista y a uno de los suyos”.

Poco antes, el presidente venezolano Nicolás Maduro recordó cuando el llamado “Divo de Juárez” le cantó “Las mañanitas” para celebrar su cumpleaños en una visita a Caracas en 2014.

De su lado, el presidente Barack Obama rindió tributo a “uno de los más grandes de la música latina” y un artista que “trascendió fronteras”.

La esfera musical también le rindió tributo a uno de los 30 artistas latinos más influyentes, según Billboard.

Ricky Martin y Enrique Iglesias expresaron su conmoción, mientras Marc Anthony lo honró con una emotiva interpretación de uno de sus temas más famosos, “Abrázame muy fuerte”, durante un concierto en Nueva York la noche del domingo.

– De las montañas a Hollywood –

En Hollywood, seguidores del intérprete de “No me vuelo a enamorar” y “Abrázame muy fuerte” depositaron flores y velas en torno su estrella en el Paseo de la Fama.

Numerosas personas, entonando sonados éxitos como “Buenos días señor Sol”, se agolparon al exterior del departamento donde murió el cantautor para rendirle un homenaje.

En el seno de una familia de campesinos, Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 entre empobrecidas colinas de Parácuaro.

Luego de que su padre fue recluido en un hospital psiquiátrico, su madre se mudó a Ciudad Juárez y dejó a su hijo en un internado.

Cuando logró salir de ese lugar, probó suerte como músico en centros nocturnos y bares de poca fama de Ciudad Juárez y otras regiones del norte de México.

El viernes Juan Gabriel había ofrecido un concierto en Los Ángeles ante 17.000 espectadores, en el que cantó y bailó durante más de dos horas.

En una macabra coincidencia, el artista falleció el mismo día en que terminó la transmisión en México de una serie televisiva que relata su vida.