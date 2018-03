Presentadora de Globovisión se pronuncia tras incidente en vivo [+Comunicado]

La nueva ancla de la sección de espectáculos, del noticiero de Globovisión, Sasha López, tuvo un incidente en vivo, al equivocarse, cuando hablaba del homenaje que le haría el canal al Maestro José Antonio Abreu, a dos días de su fallecimiento.

La joven presentadora emitió un comunicado, a través de su cuenta en Instagram, donde se disculpa de las personas allegadas al Maestro y aseguró que pese a las críticas y señalamientos, no se rendirá y seguirá adelante.

Asimismos agradeció todo el apoyo que ha recibido por parte de sus colegas. “Agradezco plenamente el apoyo de mis colegas y sobre todo de aquellos que por sus propias vivencias entienden lo sucedido”, expresó López.

Comunicado

Inicio disculpándome con todas las personas allegadas, familiares, amigos y aquellos que tuvieron la dicha de estudiar o trabajar con el gran Maestro José Antonio Abreu.

Mi deber es seguir adelante con la sonrisa que me caracteriza y que hoy muchos juzgan.

En la vida todo es aprendizaje, somos espiritu y Dios nos brindó piel para caernos, tener cicatrices y seguir adelante. Lo ideal es aprender de los errores y asumirlos con humildad.

Mi objetivo es lograr ser un ejemplo para las personas que quizás pasen por un momento difícil y piensen que el mundo no vuelve a ser el mismo.

Debo acotar que la degradación y el ataque al prójimo sin piedad se ha convertido en una mala costumbre de la sociedad actual.

Agradezco plenamente el apoyo de mis colegas y sobre todo de aquellos que por sus propias vivencias entienden lo sucedido, a los que me han tendido la mano para seguir aprendiendo y creciendo y más aún a los que sin compasión aportaron a la destrucción quiero responderles así:

No me rendire aquí voy fuerte y totalmente firme. Confío plenamente en mi trabajo y en que este se encargará de hablar muy bien por si solo, por ello les invito a seguir en sintonía. “Mis alas ya están listas para volver a volar como el Ave Fénix”

Díos siempre nos muestra un mañana.

Buenas noches.