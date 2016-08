Paul Schrader: “Es difícil llevar a la gente a ver cine independiente”

Paul Schrader, el conocido director de Cine y guionista de famosas películas de Martin Scorsese como “Taxi Driver”, “The last temptation of Christ” y “Raging Bull”, afirmó hoy que “es muy difícil” hacer cine independiente en la actualidad.

Schrader, uno de los invitados estelares a la XII edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic 2016), precisó ante una pregunta de Efe que “aunque es muy barato hacer cine independiente, es difícil llevar a la gente a que lo vea porque hay mucha competición y debido también a las plataformas”.

“De alguna manera todos los cines se están volviendo independientes porque no hay estudios” aseguró el cineasta, conocido como director por películas como “Gigoló Americano” o “Mishima: a Life in four chapters”.

“La distribución teatral también ha caído, las películas están hechas para nuestras casas y para ser difundidas en video”, añadió Schrader, que la noche de este jueves recibió un homenaje del Gobierno chileno.

En su primera visita a Chile, el cineasta admitió que aunque ha estado varias veces en Suramérica, en Río de Janeiro, Sao Paulo o Mar del Plata, no conocía este país y no separaba su cine del de Argentina, por haber vivido ambos países “regímenes totalitarios, en los que ha habido personas desaparecidas”.

“Lo bonito de internet es que puedes enfocarte en el tema, puedes decir ‘vale, voy a informarme sobre el cine chileno’, por lo que investigué en Wikipedia y Youtube antes de venir” y pudo, de ese modo, formarse una impresión particular y positiva.

Schrader se refirió además al proyecto en el que se encuentra trabajando actualmente, una película que comenzó a grabar el pasado enero y “totalmente opuesta” a su trabajo anterior, “Dog eat Dog”.

“Se trata de un filme espiritual. “Dog eat dog” es la más profana y obscena de mis película. Me dije: ahora voy a volver atrás y hacer lo opuesto. Como el director Carlos Reygadas, la diferencia entre ‘Batalla en el cielo’ y ‘Luz Silenciosa'”, concluyó el director y guionista, de 70 años.

Schrader es junto al actor estadounidense Danny Glover uno de los invitados especiales a la duodécima edición del Sanfic, que cuenta en su programación con 100 películas, 22 estrenos latinoamericanos y 10 estrenos mundiales.