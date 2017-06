Osmariel celebró Día del Padre tras su pelea con Diosa Canales [+Video]

El pasado fin de semana la presentadora Osmariel Villalobos y la vedette Diosa Canales electrizaron las redes cuando protagonizaron una fuerte pelea en un gimnasio de la ciudad capital que ameritó que la exMiss fuese trasladada a una clínica.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram a propósito de la celebración del Día del Padre, Villalobos mostró cómo quedó su cuerpo tras la golpiza con Canales.

Acompañada de una pequeña y junto a familiares y amigos, la copresentadora de Portada’s, luciendo unos notables moretones, agradeció a sus seguidores por “estar pendiente” y por sus comentarios de apoyo.

“Siempre he tenido la certeza del AMOR, CARIÑO Y BUENOS DESEOS de MI GENTE, pero HOY mas que NUNCA los he sentido a todos. Estoy rodeada de gente maravillosa que me AMA, PROTEGE Y CUIDA”, afirmó a través de Instagram.