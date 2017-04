Olga Tañón sobre Venezuela: como artista apoyas a países que te apoyaron

“Los artistas tenemos que ser más que agradecidos con todos los países que nos han abierto las puertas, que nos han dado la oportunidad de trabajar”, así afirmó este viernes Olga Tañón, respecto a la tensa situación política y social que vive Venezuela.

La cantante acudió a Instagram para enviar un mensaje claro a sus colegas artistas: “apoyas a los que apoyo te dieron, en las buenas y en las malas“.

Tañón explicó que durante siete años, la compañía de discos a la que pertenecía en ese entonces le desaconsejó que visitara el país porque “no era el tiempo de promoverme y que tenía que esperar”.

“Pero yo dije: ‘¿por qué no Venezuela?’ ¡Y yo insistí! Cuando llegué a ese país no paré de llorar por tanta espera. Conocían mi música, me recibieron y adoptaron como una hija más de el país. Disfruté y canté en todo el país, y fruto de mi trabajo y cansancio, Venezuela puso comida en mi mesa. Hoy no es lo mismo pero no por eso se abandona a un país. ¡No!”.