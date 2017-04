Olga Tañón afirma que es “orgullosamente venezolana”

La cantante puertorriqueña Olga Tañón envió un mensaje a Venezuela a través de su cuenta en Instagram (@ olgatanonof cial). La intérprete dijo que en cualquier circunstancia apoya al país que le abrió las puertas a su carrera artística.

Para muchos esto es también una respuesta indirecta a la actriz Natalia Streignard, quien hace dos días escribió a través de la misma red social “yo no soy venezolana”, como respuesta a las críticas de sus seguidores por no pronunciarse sobre la crisis en el país. La cantante boricua, cuya imagen cuenta con gran aceptación en Venezuela, dijo: “Nosotros los artistas tenemos que ser más que agradecidos con todos los países que nos han abierto las puertas… Es el caso de Venezuela”. En la misma publicación, recordó que esperó siete años para venir por primera vez a promocionarse en el país y que lo hizo a pesar de que su compañía disquera de aquel entonces no consideraba que era el momento.

“Pero yo dije por qué no Venezuela? Y yo insistí. Cuando llegué a ese país no paré de llorar por tanta espera, conocían mi música, me recibieron y adoptaron como una hija más… Disfruté y canté en todo el país y fruto de mi trabajo y cansancio, Venezuela puso comida en mi mesa. Hoy no es lo mismo. Pero no por eso se abandona a un país”. Agregó que estuvo con Venezuela en los momentos buenos y que también lo hace en los malos.

“No saben cómo me duele el alma… Porque aunque algunos di eran en cuestiones de política la realidad es que al final, todos pero todos, queremos vivir en paz y ver que nuestra familia tenga comida y seguridad. Por eso siempre seré puertorriqueña y orgullosamente venezolana. Arriba Venezuela”.

La cinco veces ganadora del Grammy, logró en 2013, y en tiempo record, disco de oro en Venezuela por su álbum Una mujer, material que tenía menos de un mes disponible en las discotiendas del país. Con temas como Mi eterno amor secreto, Que se vaya, Desilusióname y Bandolero, la intérprete se ha ganado el cariño del público nacional.