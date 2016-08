“No respires” sigue encabezando taquilla norteamericana

La película de terror “No respires” del director uruguayo Fede Álvarez conquistó la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, destronando a “Escuadrón suicida” que lideró las ventas durante tres semanas, según cifras definitivas publicadas el lunes por la firma Exhibitor Relations.

El filme, quien pone en escena a tres ladrones que irrumpen en la casa de un adinerado ciego, acumuló 26,4 millones de dólares en las salas.

La película del cineasta uruguayo pertenece a una nueva generación de cintas de suspenso de bajo presupuesto que hacen temblar a los grandes estudios de Hollywood.

La superproducción “Escuadrón suicida” cayó al segundo lugar con 12,1 millones de dólares en su cuarto fin de semana en los cines (acumula USD 283 millones).

En el filme de super antihéroes, inspirado del mundo de los cómics, Will Smith, Jared Leto y Margot Robbie encarnan a unos criminales contratados para realizar una misión secreta.

La animación en 3D “Kubo and the Two Strings” (“Kubo y la búsqueda del samurai” o “Kubo y las dos cuerdas mágicas”) sobre un niño tuerto que debe luchar con los dioses en el antiguo Japón, subió al tercer lugar con 7,8 millones de dólares en su segunda semana en las salas, seguida de “Sausage Party” (“La fiesta de las salchichas”), una comedia animada que sumó 7,53 millones.

La secuela “Mechanic: Resurrection” vendió entradas por 7,46 millones de dólares y quedó en quinta posición en su fin de semana de debut. Jason Statham encarna a un sicario que deberá volver a matar para salvar al amor de su vida (Jessica Alba), quien fue secuestrada por su peor enemigo.

El resto del top 10 lo completan:

6. “Mi amigo el dragón” (USD 7,4 millones)

7. “War Dogs” (USD 7 millones)

8. “Bad Moms” (USD 5,6 millones)

9. “Jason Bourne” (USD 5,1 millones)

10. “Ben-Hur” (USD 4,6 millones)