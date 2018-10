Nelson Arrieta relanza su sencillo “Baila pegado conmigo” [+Fotos]

“Un encuentro entre amigos”, así describió el cantante zuliano Nelson Arrieta, una rueda de prensa en la entidad, donde relanzó su sencillo “Baila Pegado conmigo”. El carismático artista inició con su frase: “Aténgase los cobradores”, al referirse que ya los representantes de los medios podían iniciar a hacer sus preguntas.

Arrieta expresó que lo más difícil del trabajo musical es encontrar una buena canción. En su particularidad, no tenía un tema que le gustara entre tantas propuestas que escucho, y fue Juan Miguel que le cambio la perspectiva. Al mostrar una material en el género de la bachata que más tarde se convirtió en salsa, baila pegado conmigo, su nuevo promocional.

Esta nueva canción formará parte de su nueva producción discográfica, que hasta el momento esta conformada por los temas: Tan sencillo, solo por ti, hoy es viernes y besas tan bien, baila pegado conmigo es el quinto tema que se le suma, compuesto, arreglado y producido por Juan Miguel. “Es la grabación de un disco más larga de mi vida” afirmó.

A esta placa discográfica se le sumaran tres o dos canciones más que se espera estrenar en 2019, de los cuales también surgirán un featuring con artistas que para Arrieta son importantes, “es una persona muy admirada por mi”. Mencionó que prefiere dejarlo como una incógnita para que no caiga su plan.

El videoclip es la precuela del tema “besas tan bien”, “en este video Nokys Batista era mi mujer, y en mi imaginación también” (risas). El material fue dirigido por Will Romero y rodado en la ciudad de Caracas en el Molino.

Para no hacerlo de una manera romántica, normal, común y corriente se hizo en un bar vintage (…) La historia cuenta que ella me hecha el ojo y me quiere “endrogar”, como dicen aquí en Maracaibo (risas), drogar con una cosa hay para aprovecharse de mi. Y resulta que le cambio el vaso y quien termina drogada es ella, y con los efectos de la bebida se puso lujuriosa.