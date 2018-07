Misión cumplida: Tom Cruise lidera taquilla norteamericana con “Fallout”

Su misión, si decide aceptarla… conquistar la taquilla norteamericana.

Y así lo hizo, no Ethan Hunt, sino Tom Cruise. Su más reciente “Misión Imposible: Fallout” recaudó en el primer fin de semana en cartelera 61,2 millones de dólares, superando a las otras cinco ediciones de la saga, informó el lunes la firma especializada Exhibitor Relations.

La taquilla de esta película de acción fue cuatro veces mayor a los 15,1 millones de dólares recaudados por “Mamma Mia! Here We Go Again” -con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth y Pierce Brosnan-, que ocupó el segundo lugar en su segunda semana.

La nueva “MI” muestra a Cruise con 56 años todavía desafiando abismos, o haciendo maniobras en autos a alta velocidad para rastrear plutonio robado y encontrar a un terrorista.

La película parece haberse ganado a los críticos, a pesar de sus debilidades evidentes. Pese a ser “a veces ridícula”, escribió el diario The Washington Post, el filme “funciona maravillosamente bien”.

En tercer lugar estuvo “The Equalizer 2”, con 14 millones de dólares. Denzel Washington encarna nuevamente a un agente encubierto -ahora con un perfil bajo, como conductor de Lyft- que se sumerge en la acción para vengar la muerte de un amigo.

La cuarta posición fue para la animada “Hotel Transylvania 3: Summer Vacation”, con 12,2 millones de dólares, mientras que el quinto escaño fue para “Teen Titans Go! To the Movies”, con una recaudación de 10,4 millones en su estreno.

La primera película basada en la popular serie animada “Titans” incluye entre las voces de sus personajes a Kristen Bell, Will Arnett y Greg Cipes.

Completan las 10 más taquilleras:

6. “Ant-Man and the Wasp” (8,7 millones de dólares)

7. “Incredibles 2” (7,2 millones de dólares)

8. “Jurassic World: Fallen Kingdom” (6,7 millones de dólares)

9. “Skyscraper” (5,3 millones de dólares)

10. “The First Purge” (2,2 millones de dólares)