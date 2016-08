¡Mira lo que dice Willow y Jaden Smith de sus padres!

Con tan solo quince y dieciocho años de edad respectivamente, Willow Smith y Jaden Smith hablan como si ya hubiesen vivido más de 100 años. Y mientras aún tienes unas cuantas décadas por explorar, sus famosos padres ya les han brindado increíbles lecciones que los guiarán por el mejor camino de sus vidas.

“Creciendo, todo lo que veía era a mis padres tratando de ser las mejores personas que ellos pudiesen ser, y gente viniendo a ellos por sabiduría, viniendo a ellos por guía, y ellos sin ponerse en un pedestal, pero literalmente estando cara a cara con estas personas y diciendo, ‘No soy mejor que tu, pero el hecho de que tú vengas a mi para alcanzar algún tipo de iluminación o para posar tu luz sobre algo, eso me hace sentir amado y agradecido por ti'”, dijo Willow a Pharrell Williams en el September Issue de la revista Interview.

“Ellos siempre devuelven lo que la gente les da a ellos. Y a veces ellos siguen dando y dando y dando. Y algunas personas sienten que ellos no tienen que dar nada a cambio porque es como, ‘Ah, si tu eres famoso, puedes seguir dando, y no importa'”.

Como una de las parejas famosas más duraderas de la industria del cine, pareciera que Will Smith y Jada Pinkett Smith lograron con muchísimo éxito criar a un par de adolescentes centrados e inspirados, a pesar de estar dentro de una ambiente tan superficial como lo es Hollywood. El foco de Jaden y Willow se basa en empoderar a su generación y hacerlos partícipes de los nuevos retos sociales.

“No es solo sobre el dinero. No es solo sobre darle regalos a la gente o lo que sea. Lo que mis padres me han dado no es nada que tenga que ver con dinero o éxito o nada de lo que la sociedad dice que la gente debería enfocarse, es algo espiritual que solo ciertas personas pueden comprender y aceptar. Y así es como actúo y como me muevo en el mundo de hoy”, continuó explicando Willow.

“Yo estoy 100% de acuerdo”, replicó Jaden. “Mi padres definitivamente son mis modelos a seguir. Y de ahí es de donde Willow y yo sacamos toda nuestra inspiración para cambiar el mundo. Todo viene de un concepto de afectar al mundo de una manera positiva y dejarlo mejor de lo que estaba cuando llegamos”.

E! reseñó que lo están haciendo juntos. Generalmente son vistos caminando juntos en las alfombras rojas, su vínculo de hermandad habla por sí mismo, fuerte y claro.

“Nuestros padres nunca fueron como, ‘Tienen que amarse’. Fue algo más como, ‘Tú tienes tu vida. Él tiene su vida. Y cuando ustedes quieran estar juntos, cuando ustedes quieran estar en comunión, eso depende de ustedes'”, dijo Willow a Pharrell.

“Al entendernos a nosotros mismos y el uno al otro, abrimos los ojos y fue como, ‘Maldición, eres el yin de mi yan’. No todos los hermanos tienen esa oportunidad, porque siempre están siendo obligados a estar juntos. Ellos necesitan su tiempo a solas para poder encontrarse a sí mismos y entender quiénes son”.

Willow y Jaden no son la excepción de su propio consejo. Mientras ellos han inspirado titulares e impuesto tendencias con sus estilos poco convencionales, el sentido de la moda de Willow y Jaden tomó años de ensayo y error para superar la frustración, con la ayuda y el apoyo de sus padres, por supuesto.

“Nosotros usábamos las cosas más locas. Jaden solo usaba su disfraz de Spiderman. Yo mezclaba cada camisa y pantalón en mi closet”, aseguró Willow. “Éramos muy bulliciosos con nuestra ropa. Y cuando fuimos lo suficientemente mayores como para vestirnos por nosotros mismos, mi mamá dijo como, ‘¿Están seguros de que quieren salir así?’ Y Jaden y yo decíamos como, ‘¿Sabes qué? Sí’ Y ella lo aceptó por completo. Siento que de ahí viene la mayor parte de mi seguridad”.

Dinámica familiar y moda no son las únicas cátedras que Willow y Jaden pueden impartir. Ellos también han generado algunas preguntas interesantes sobre las intenciones de los más jóvenes en las redes sociales.

“Te encuentras yendo a tu teléfono sin ninguna razón, haciendo cosas al azar. Se convierte en algo compulsivo, y tienes que empezar a preguntarte, ‘Vaya, ¿cuál es la razón por la que estoy revisando mi Instagram cada cinco minutos? ¿Cuál es la verdadera razón para publicar esta foto ahora mismo?'”, señaló Willow. “Nunca quiero hacer cosas de manera impulsiva, que no tengan sentido o finalidad, especialmente en las redes sociales”.

Y si eres un fiel seguidor de las redes de los hermanos Smith, disfrútalas mientras puedas, porque en un futuro ambos planean abandonarlas por completo para entrar en contacto con la naturaleza.

“Me veo a mi misma en las montañas, en una tienda cocinando una ardilla”, dijo Willow entre risas. “Quiero volver a la era de vivir de la tierra y solo estar la en naturaleza, experimentando la vida en forma más pura y natural posible“.

¿Qué piensa Jaden de este plan naturista? “Estoy de acuerdo”, respondió a su hermana.