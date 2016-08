Mira la lista de los ganadores de los MTV Video Music Awards 2016 [+Premios]

¡Mucho baile y sensualidad! As{i se llevaron acabo este domingo los MTV Video Music Awards 2016, que se celebraron en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York,

Uno de los shows más esperados de la noche fue el de Britney Spears que dejó a todos los presentes admirados de sus pasos de baile y su figura.

Pero no queda ninguna duda que la gran celebridad de la noche fue Rihanna, quien recibió un reconocimiento como artista vanguardia y además se presentó en varias ocasiones durante el transcurso de la noche.

Ariana Grande, Nick Jonas, Rihanna y los misteriosos cuatro minutos deKanye West.

Aquí lista de los ganadores:

Michael Jackson Video Vanguard Award: Rihanna

Mejor Video Hip Hop: Drake – Hotline Bling

Mejor Video Masculino:Calvin Harris ft. Rihanna – This Is What You Came For

Mejor Video Femenino: Beyoncé – Hold Up

Canción del Verano Presentado por Verizon: Fifth Harmony ft. Fetty Wap –All in My Head (Flex)

Mejor Colaboración: Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign – Work From Home

Mejor Video Revelación: Beyoncé – Lemonade

Mejor Artista Nuevo: DNCE

Mejor Coreografía: Beyoncé – Formation

Mejor Dirección de Arte: David Bowie – Blackstar

Mejor Cinematografía: Beyoncé – Formation

Mejores Efectos Visuales: Coldplay – Up&Up

Mejor Edición: Beyoncé – Formation

Mejor Video del Año: Beyoncé – Formation